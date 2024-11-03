Мостовой заявил, что стал бы чемпионом в любой команде РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что он бы мог стать чемпионом в любой команде Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Будь я сейчас в лучшей форме, за кого бы я играл? В какой бы команде я ни был, мы становились бы чемпионами. Я не приверженец того, что один в поле воин. Я же не Месси. Но команда однозначно была бы первой», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», однако в итоге она сорвалась по инициативе клуба.

Ранее Мостовой сообщил о новой стажировке после срыва в «Спартаке».