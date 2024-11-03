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«Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером

«Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером из-за маскота команды

Самарские «Крылья Советов» выпустили в своем Telegram-канале ролик перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном», в котором назвали своего соперника квадробером, что является отсылкой к маскоту команды — норке.

Сейчас идет конец первого тайма. «Акрон» выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч на 20 минуте забил Родригу Эшковал.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» идут на десятом месте, набрав 12 очков. «Акрон» имеет на один балл больше и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 33 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям. «Краснодар» имеет игру в запасе с «Оренбургом».

Ранее сообщалось о том, что «Крылья Советов» лишатся 1 млрд рублей финансирования (около 30%) и могут не пройти лицензирование для участия в новом сезоне РПЛ.

Ранее Артем Дзюба оскорбил игроков «Амкала».

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