Один из клубов РПЛ может не пройти лицензирование для участия в новом сезоне

Самарские «Крылья Советов» лишатся 1 млрд рублей финансирования (около 30%) и могут не пройти лицензирование для участия в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что решение принял правительство Самарской области. Вероятно, уже зимой «Крылья Советов» начнут массово продавать игроков, а главной командой региона станет тольяттинский «Акрон».

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» идут на десятом месте, набрав 12 очков. «Акрон» имеет на один балл больше и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 33 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали за 13 туров 30 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 3 ноября, встреча начнется в 13:00 мск. Номинальным хозяином матча будет команда из Тольятти.

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