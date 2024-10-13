Соболенко повторила достижение Серены Уильямс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победителем турнира серии «Мастерс» в Ухане, обыграв в финальной встрече представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Встреча, которая длилась 2 часа 41 минуту, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Соболенко выполнила семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. В активе Циньвэнь пять подач навылет, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Эта победа третьей подряд на турнире в Ухане для Соболенко. Она выиграла на этих кортах в 2018 и 2019 году, далее соревнования не проводились. Подобное ранее удавалось только американке Серене Уильямс, которая выиграла турнир в Майами в 2013, 2014 и 2015 годах.

12 октября американская теннисистка Кори Гауфф в матче против Соболенко установила антирекорд по количеству двойных ошибок в сезоне-2024 — 21.

В прошлом сезоне подобные проблемы на подаче испытывала и белоруска. Она постоянно входила в топы по совершенным двойным ошибкам в 2018 и 2019 годах. В 2020 и 2021 она заняла первое место по этому показателю. В матче против Гауфф Соболенко ошиблась на подаче всего дважды.

Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.