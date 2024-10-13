Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболенко повторила достижение Серены Уильямс

Соболенко обыграла Циньвэнь в финале теннисного турнира в Ухане

close
Tracey Nearmy/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победителем турнира серии «Мастерс» в Ухане, обыграв в финальной встрече представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Встреча, которая длилась 2 часа 41 минуту, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Соболенко выполнила семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. В активе Циньвэнь пять подач навылет, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Эта победа третьей подряд на турнире в Ухане для Соболенко. Она выиграла на этих кортах в 2018 и 2019 году, далее соревнования не проводились. Подобное ранее удавалось только американке Серене Уильямс, которая выиграла турнир в Майами в 2013, 2014 и 2015 годах.

12 октября американская теннисистка Кори Гауфф в матче против Соболенко установила антирекорд по количеству двойных ошибок в сезоне-2024 — 21.

В прошлом сезоне подобные проблемы на подаче испытывала и белоруска. Она постоянно входила в топы по совершенным двойным ошибкам в 2018 и 2019 годах. В 2020 и 2021 она заняла первое место по этому показателю. В матче против Гауфф Соболенко ошиблась на подаче всего дважды.

Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами