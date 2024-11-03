«Не хочу портить вечер»: в «Спартаке» отреагировали на судейство в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что не будет обсуждать работу судейской бригады во главе с Алексеем Сухим. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не буду комментировать работу арбитров. Не хочу себе портить такой прекрасный вечер победой в дерби. У меня был большой опыт игр в дерби и как у игрока, и как у тренера. Дерби Белграда, дерби Рима, теперь дерби Москвы. Так что не буду отходить от привычной линии поведения и не стану ничего говорить про судейство», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в ЦСКА оценили работу судьи в матче со «Спартаком».