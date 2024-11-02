В ЦСКА оценили работу судьи в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что доволен работой главного арбитра Алексея Сухого. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне кажется, судья сделал все верно [в эпизоде с дракой]. И вообще, я считаю, что судья отработал хорошо», — заявил Николич.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что футболисту ЦСКА грозит дисквалификация до конца года за удар в голову игроку «Спартака».