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Татьяна Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

Тренер Тарасова: Петросян является лидером мирового фигурного катания

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Аделию Петросян лидером мирового фигурного катания, передает Metaratings.ru.

«Петросян сейчас лидер всего мирового фигурного катания. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно», — сказала Тарасова.

Петросян выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России «Идель», который проходит в Казани.

За свое выступление спортсменка набрала 85,67 балла. На втором месте оказалась Вероника Яметова, получившая за выступление 74,40 балла, замкнула тройку лидеров Софья Важнова (68,30).

Петросян занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе. На этапе Гран-при в Казани выступила еще одна ученица тренера — Дарья Садкова, но она за свой прокат набрала 61,24 балла.

Петросян — действующая чемпионка России. Она — двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024), бронзовая призерка национального первенства (2022).

Ранее Тарасова ответила на слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

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