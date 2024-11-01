Валиева возобновит карьеру после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о планах вернуться на соревновательный лед после истечения срока дисквалификации. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Конечно, есть мысли вернуться. Это не точка. Последнее выступление было не самым удачным, но оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей», — заявила Валиева.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее Елена Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным.