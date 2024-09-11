Экс-игрок сборной Украины по футболу прокомментировал сообщения о побеге в Белоруссию

Бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов назвал догадками сообщения о том, что он переплыл реку Тису и в итоге сбежал в Белоруссию. Соответствующее заявление он сделал в беседе с украинским спортивным порталом Sport-express.ua.

«Ну это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают», — заявил спортсмен, комментируя сообщения о пересечении им границы.

10 сентября Telegram-канал Mash написал, что украинский вратарь Денис Шелихов сбежал с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь».

По информации канала, летом 2024 года у 35-летнего Шелихова закончился контракт с сумским клубом «Виктория». Футболист принял решение покинуть страну, перебрался через реку Тиса, после чего оказался в Румынии, а оттуда добрался до Белоруссии, где и подписал контракт с местным футбольным клубом.

С начала сезона-2016/17 Шелихов начал играть в «Днепре» в стартовом составе. Однако с ноября основным вратарем команды стал Андрей Лунин. 12 января Шелихов покинул команду в статусе свободного агента, а в марте 2020 года стал игроком «Николаева». Однако надолго в команде игрок не задержался — до контракта с «Викторией», который он получил в 2023 году, Шелихов сменил еще три клуба.

В 2009 году Шелихов выступал за молодежную сборную Украины.

Ранее тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» сбежал из расположения команды после сборов в Турции и не вернулся вместе с клубом на Украину.