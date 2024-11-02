Роднина: Валиева уже не сможет вернуться на свой прежний уровень

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила мнение, что российская фигуристка Камила Валиева не сможет вернуться на свой прежний уровень после дисквалификации. Ее слова приводит РИА Новости.

«Знаете, есть хорошая поговорка «Обещать — не значит жениться». Поэтому пообещать вернуться Камила может. А если говорить о возвращении на свой прежний уровень — думаю, что чисто технически она уже не сможет на него вернуться. В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника», — заявила Роднина.

Валиева заявила, что размышляет над тем, чтобы вернуться после своего отстранения.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее чемпион России заявил о сложном восстановлении после тяжелой болезни.