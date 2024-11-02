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«Жестко не дотягивает»: тренера «Спартака» Станковича назвали слабым

Тренер Корнеев: Станкович пока жестко не дотягивает до уровня «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев, ранее работавший в тренерском штабе сборной России, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА подверг критике главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Что касается Станковича, он пока жестко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», — заявил Корнеев.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Спартак» в 13-м туре РПЛ в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее «Спартаку» посоветовали убрать тренера.

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