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«На кой черт нужна эта иностранщина»: «Спартаку» посоветовали убрать тренера

Экс-защитник ЦСКА Пономарев предложил «Спартаку» сменить тренера

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил перед центральным матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», что красно-белым необходима смена тренера.

По его словам, в чемпионате России должны работать отечественные специалисты.

«У нас что, своих ребят умных нет? На кой черт нам вся эта иностранщина нужна? Что мы все время преклоняемся перед ними, они что, семи пядей во лбу? Конечно, «Спартаку» надо менять тренера», — заявил Пономарев.

Перед нынешним сезоном самый титулованный клуб страны возглавил серб Деян Станкович. ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее в «Ростове» определились с основным вратарем.

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