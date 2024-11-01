«Пока выглядит как играющий тренер»: экс-футболист ЦСКА оценил игру звездного новичка

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил навыки боснийского полузащитника клуба Миралема Пьянича. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Пьянич обладает мастерством. Когда выходит на поле — начинает показывать, кому куда открываться. Но пока он не в форме, больше похож на играющего тренера. Когда он зимние сборы проведет с ЦСКА и весной наберет форму — будет круто», — заявил Масалитин.

26 сентября Пьянич стал игроком московского ЦСКА.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Сообщается, что футболистом интересовались «Леганес», «Милан» и «Коньяспор».

Ранее в Госдуме призвали обратить внимание на заявления Пьянича о нежелании играть с Россией.