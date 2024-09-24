В Госдуме призвали РФС обратить внимание на заявления Пьянича о нежелании играть с Россией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен изучить высказывания футболиста Миралема Пьянича о нежелании играть со сборной России перед его переходом в ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужен ли здесь футболист, который не хотел играть с Россией? Ему предложили выгодный контракт — он все забыл и приехал. Хочется, чтобы РФС внимательно изучил все заявления этого футболиста», — заявил Свищев.

24 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что 34-летний футболист перешел в ЦСКА на правах свободного агента и подпишет контракт с московским клубом на один год.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. После этого матча в их активе стало 14 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами, вторым располагается «Краснодар» (21), третье место занимает «Локомотив» (18).

Ранее президент РПЛ заявил, что Артем Дзюба побьет все рекорды лиги.