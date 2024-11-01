«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Ростова» Николая Комличенко на 24-й минуте динамовцы ответили точным ударом защитника Александра Кутицкого на 27-й минуте. Еще один гол «Динамо» был отменен: на 70-й минуте из-за офсайда не засчитали взятие ворот Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» осталось на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 27 баллов. «Ростов» идет на восьмом месте с 14 баллами. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 33 очками, на три балла опережая санкт-петербургский «Зенит» и на пять – московский «Локомотив».

В следующем туре РПЛ «Динамо» 9 ноября примет «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ростов» также дома 9 ноября сыграет с подмосковными «Химками», матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что один из клубов РПЛ может не пройти лицензирование для участия в новом сезоне.