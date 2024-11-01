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Спорт

Матч развеселых команд: «Динамо» и «Ростов» открывают 14-й тур РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
01 ноября 19:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» примет на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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