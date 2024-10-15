Агент рассказал, почему Тюкавин не перешел в «Зенит»

Представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина агент Алексей Сафонов объяснил, почему сорвался трансфер нападающего в «Зенит». Об этом сообщает Sports.ru.

«Главная причина — Костино нежелание. Я видел, что он не хочет уходить в «Зенит». Тюкавин с пяти лет в клубе, это его дом. В «Зените» он бы получал в полтора раза больше, но Костя — патриот «Динамо», — заявил Сафонов.

В сезоне-2024/25 22-летний Тюкавин забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в €16 млн.

Последние шесть розыгрышей чемпионата России победителем становился петербургский «Зенит». В текущем сезоне сыграно уже 11 туров, лидером стал «Краснодар», который набрал 27 очков. Такое же количество у идущего вторым московского «Локомотива», а клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке, набрав на балл меньше.

Четвертым идет московский ЦСКА, набравший 20 баллов. Такое же количество очков у идущего пятым столичного «Динамо», а «Спартак» расположился на шестой позиции, имея 19 очков.

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