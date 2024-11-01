«Смешно и больно»: Мостовой о матче России со второй сборной Брунея

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду, отметив, что ему смешно и больно, передает «РБ Спорт».

«В России думали, что в Брунее нет футбола, а у них несколько сборных. Хотя я не знаю, откуда они футболистов набирают. Ну это уже и смешно, и больно», — сказал Мостовой.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на слухи о приезде Брунея вторым составом.