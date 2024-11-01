Комментатор о критике со стороны Карпина: это такая порода

Комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который раскритиковал работу российских комментаторов, передает «РБ Спорт».

«Я очень хорошо знаю Валерия Георгиевича. Комментировал бы кто-то из экспертов — Мостовой, Юран, Шалимов — он точно так же сидел на диване и плевался. Это просто такая порода Карпина», — сказал Генич.

Карпин призвал комментаторов не оценивать игровые моменты.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что его разозлил Карпин.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Карпин кайфует от него.