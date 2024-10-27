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Комментатор Губерниев заявил, что Карпин кайфует от него

Комментатор Губерниев: Карпин кайфует от громогласного комментатора биатлона

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» о том, что он выключает звук, когда смотрит футбол, передает «ВсеПроСпорт».

«Скоро еще и биатлон начнется. Здесь вообще Карпин будет погромче делать телевизор. Это единственный вид спорта, который он смотрит с удовольствием. И кайфует от громогласного комментатора», — сказал Губерниев.

Ранее Карпин призвал комментаторов не оценивать игровые моменты.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что его разозлил Карпин.

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