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Комментатор «Матч ТВ» заявил, что его разозлил Карпин

Комментатор «Матч ТВ» Черданцев о Карпине: он меня разозлил

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев заявил, что его разозлили высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который сказал, что выключает звук, когда смотрит футбол из-за оценочных суждений комментаторов, передает «РБ Спорт».

«Раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких-то вопросах, начинают делиться вкусовщиной. Я в этой профессии 30 лет. Общался с комментаторами советской школы. Маслаченко, Дмитриева, Майоровы меня учили», — сказал Черданцев.

Ранее Карпин призвал комментаторов не оценивать игровые моменты.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

Ранее на «Матч ТВ» ответили Карпину, который критиковал работу комментаторов.

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