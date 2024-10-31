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«Краснодару» предсказали падение в таблице

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предсказал падение «Краснодару» в таблице РПЛ

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Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) не сможет занять первое место.

По его словам, команда под руководством Мурада Мусаева, которая в данный момент лидирует в турнирной таблице, пропустит вперед себя нескольких соперников.

«У «Краснодара» в составе неплохие ребята, но с ними можно играть. Они на своем месте, но со временем укатятся на второе-третье место. Это не команда высокого европейского уровня. Со временем они набегаются, задрожат от того, что находятся высоко. Это важный психологический момент», — заявил Пономарев.

В прошлом туре «Краснодар» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России. В их активе 33 очка после 13 туров. На три балла отстает идущий вторым Зенит» и на пять — «Локомотив».

Следующий матч «Краснодар» проведет дома против «Оренбурга». Игра состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему надо следить за матчем против «Спартака».

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