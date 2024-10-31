Легенда ЦСКА объяснил, почему надо следить за матчем против «Спартака»

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что центральный матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими командами получится интересным для болельщиков.

По его словам, армейским болельщикам не стоит опасаться повторения игры прошлого тура против воронежского «Факела».

«Игра с «Факелом» была очень тяжелая, созидательная часть не впечатлила — было всего два-три момента за матч. Даже в большинстве ЦСКА, к сожалению, пока оказывал давление, что-то по-настоящему опасное создать не сумел. Со «Спартаком» характер игры будет другой, они так сильно закрываться у своих ворот не станут. Будет более зрелищная и напряженная игра», — заявил Масалитин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

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