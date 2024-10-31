В Госдуме призвали не принимать всерьез обвинения МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что обвинения главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Олимпийского комитета России (ОКР) не стоит рассматривать серьезно, так как он скоро покинет свой пост. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Там идет своя подковерная борьба, применяются различные политические стратегии», — также отметила Журова.

30 октября Бах заявил, что решение отстранить ОКР было принято из-за нарушений Олимпийской хартии.

«Организация и связанные с ней спортивные структуры осуществляли деятельность на территории Украины, что противоречит Олимпийской хартии», — заявил глава МОК.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме призвали кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады.