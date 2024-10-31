В «Аталанте» объяснили ставший вирусным анонс матча под песню российской группы

В итальянской «Аталанте» не знали, что анонс очередного матча в чемпионате страны содержит российскую музыку. Слова пресс-службы клуба приводит РИА Новости.

«Молодые ребята из отдела социальных сетей взяли вирусное видео, где танцуют петух и фигуры за ним. Там не знали, что это за музыка», — ответили в «Аталанте».

30 октября «Аталанта» в социальной сети TikTok анонсировала матч 10‑го тура серии А с «Монцей» анимационным клипом с огромной курицей под песню группы «Дюна» «Привет с большого бодуна».

На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox. На фоне звучит российская песня.

«Аталанта» и «Монца» сыграют 30 ноября на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» идет на пятом месте, набрав 16 баллов за девять матчей. У команды пять побед, три поражения и один матч, завершившийся вничью. «Монца» расположилась на 16-м месте, набрав восемь очков. Команда выиграла всего один поединок, зато пять раз сыграла вничью, а также потерпела три поражения.

В «Аталанте» с 2020 по 2024 год выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в летнее трансферное окно перешел в американскую «Атланту Юнайтед».

Ранее «Дюна» оценила решение европейских футболистов использовать их песню.