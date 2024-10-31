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«Дюна» оценила решение европейских футболистов использовать песню «Привет с большого бодуна»

Музыкант Рыбин решил не требовать с итальянской «Аталанты» денег за песню о похмелье

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Atalanta B.C./TikTok

Лидер российской музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин оценил решение итальянского футбольного клуба «Аталанта» использовать в качестве фона для анонса матча песню «Привет с большого бодуна». Его цитирует Матч ТВ.

По словам Рыбина, он не знал, что европейский клуб разместил его песню в TikTok.

«На самом деле, все равно, у нас уже было такое, когда в 80‑е в Польше перепели одну из песен. Нравится итальянцам — пусть крутится, наверное, им перевод просто не сделали (улыбается)», — посмеялся музыкант, предположив, что футболисты не знают, что речь в тексте идет о похмелье.

Требовать гонорар за использование трека Рыбин не будет. Он назвал итальянцев друзьями России, с которыми у страны всегда были хорошие отношения.

«Аталанта» в социальной сети TikTok анонсировала матч 10‑го тура серии А с «Монцей» анимационным клипом с огромной курицей под песню группы «Дюна» «Привет с большого бодуна».

Ранее сообщалось, что в Польше покажут сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.

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