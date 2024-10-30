Итальянская «Аталанта» выпустила видео к матчу под песню российской группы

Футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч десятого тура чемпионата Италии против «Монцы» с помощью песни российской группы «Дюна» под названием «Привет с большого бодуна». Соответствующая видеозапись появилась в TikTok-аккаунте команды.

На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox. На фоне звучит российская песня.

«Аталанта» и «Монца» сыграют 30 ноября на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» идет на пятом месте, набрав 16 баллов за девять матчей. У команды пять побед, три поражения и один матч, завершившийся вничью. «Монца» расположилась на 16-м месте, набрав восемь очков. Команда выиграла всего один поединок, зато пять раз сыграла вничью, а также потерпела три поражения.

В «Аталанте» с 2020 по 2024 год выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в летнее трансферное окно перешел в американскую «Атланту Юнайтед».

Ранее российский тренер заявил, что готов возглавить чемпиона Португалии.