В РФС отреагировали на критику Карпиным российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что отечественный футбол идет не туда уже 20 лет, передает «Чемпионат».

«Слова были вырваны из контекста. Шла речь о восстановлении футболистов и тренировочном процессе. Комментарий не касался развития нашего футбола в целом», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Ранее в РФС раскрыли ответ УЕФА по поводу возвращения российских клубов.