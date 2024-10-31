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Дочь Тутберидзе выложила фото в пиджаке на голое тело

Дочь Тутберидзе Дэвис опубликовала фото в пиджаке на голое тело

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di__davis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Диана Дэвис, которая вместе с партнером и мужем Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду под флагом Грузии, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новые фотографии.

На кадрах Дэвис позирует в черном пиджаке на голое тело.

Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.

20 октября дуэт принял участие в международном этапе Гран-при, который проходил в США. Дэвис и Смолкин не смогли попасть на пьедестал Гран-при США в танцах на льду, заняв четвертое место. Пара набрала 166,73 балла. Первое место досталось Лайле Фир и Льюису Гибсону из Великобритании (206,38), вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205,63), замкнули тройку сильнейших Оливия Смарт и Тим Дик из Испании (189,44).

Ранее Дэвис заявила, что не хотела выступать за США.

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