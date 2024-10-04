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Дочь Тутберидзе: никогда не хотела кататься за Америку

Дочь Тутберидзе Дэвис заявила, что не хотела выступать за США

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Kacper Pempel/Reuters

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают за сборную Грузии, объяснили, почему не перешли в сборную США несмотря на то, что у партнерши есть американский паспорт, а у партнера — гран-карта. Их слова приводит Sports.ru.

«Я никогда не хотела кататься за Америку», — заявила Дэвис.

«Да, наверное, в этом была бы своя логика. И в домашних обсуждениях этот вариант звучал. Но это же выбор не только флага, но и сборной – тех людей, с которыми мы пройдем следующие олимпийские циклы», — добавил Смолкин.

Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар. При этом ранее сообщалось, что пара может начать выступление под американским флагом.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых также выступили Дэвис и Смолкин еще в составе российской команды.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Дэвис рассказала, зачем сменила гражданство.

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