Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-вратарь сборной России обвинил бывшую супругу в мошенничестве

Экс-вратарь Нигматуллин намерен написать заявление на бывшую супругу

close
ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший голкипер московских «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин писать заявление на свою экс-супругу Елену. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, экс-вратарь уверен в том, что его бывшая жена — мошенница, которая незаконно завладела совместными квартирами в Москве и Майами стоимостью 200 млн рублей. Пара пытается разделить имущество с мая 2024 года, сам Нигматуллин сообщил, что посылал Елене письма с просьбой решить вопрос без скандалов.

19 сентября мировой суд Преображенского района расторг его брак с Еленой. Футболист рассказал, что он лишился квартир в России и США. Юрист Нигматуллина направил бывшей жене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества. Недвижимость экс-футболиста в России стоит 120 млн рублей, а во Флориде — 850 тыс. долларов.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича назвали разочарованием.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами