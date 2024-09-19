Бывший футболист Нигматуллин стал бездомным после развода

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Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин остался бездомным после развода с супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19 сентября мировой суд Преображенского района расторг его брак с Еленой Нигматуллиной. Футболист рассказал, что он лишился квартир в России и США. Юрист Нигматуллина направил бывшей жене досудебное соглашение с просьбой вернуть 50% совместно нажитого имущества.

Недвижимость экс-футболиста в России стоит ₽120 млн, а во Флориде — 850 тыс. долларов.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи».

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Нигматуллин рассказал, почему он вернулся в Москву из США.