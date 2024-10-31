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Тренера «Спартака» Станковича назвали разочарованием

Комментатор Черданцев: тренер «Спартака» Станкович очень разочаровывает

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев признался, что остался разочарован работой главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, поскольку не видит результатов его трудов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов. Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы», — заявил он.

27 октября «Спартак» под руководством Станковича в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0, забитыми мячами в составе москвичей отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая 11 баллов лидирующему «Краснодару».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» ответил на вопрос, надо ли уволить тренера из клуба.

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