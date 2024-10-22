Из-за обвинений Мбаппе в изнасиловании в шведском отеле прошли обыски

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport со ссылкой на шведскую прессу.

Также сотрудники правоохранительных органов допросили персонал.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

17 октября появилась информация, что у Мбаппе был сексуальный контакт во время его поездки, однако ничто не указывает на то, что женщина, которая вступила с ним в этот контакт по обоюдному согласию, и женщина, обвинившая его в изнасиловании, это одно лицо.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее тренер «Реала» выступил с заявлением после обвинений Мбаппе в изнасиловании.