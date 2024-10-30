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«Зашили без наркоза»: гимнастка Аверина о травме на «Ледниковом периоде»

Гимнастка Дина Аверина рассказала о травме, полученной на «Ледниковом периоде»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что получила повреждение во время подготовки к съемкам шоу «Ледниковый период». Ее слова приводит ТАСС.

«Сразу скажу – виновата я. Просто упала, зашили без наркоза. Было страшно или больно? Сначала страх, боли не было. А потом, как многие знают, я боюсь уколов и иголок, но Дима был рядом, он меня успокаивал. Еще попросил, чтобы все красивенько зашили», — поделилась спортсменка.

Аверина выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Всего в новом сезоне шоу примут участие 14 дуэтов, в том числе на проекте будет выступать и сестра-близнец Дины — Арина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

Ранее Аверина поддержала смену россиянами спортивного гражданства.

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