Дина Аверина поддержала смену россиянами спортивного гражданства

Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина заявила, что нормально относится к смене спортивного гражданства российскими атлетами, передает Sport24.

«Если наши спортсмены сейчас хотят добиться каких-то личных результатов в спорте, то почему нет? Это их право и их решение», — сказала Аверина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако российские гимнастки продолжают выступать лишь на внутренней арене.

Ранее Арина Аверина заявила, что не хочет становиться певицей.