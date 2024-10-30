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«Зенит» может расстаться с двумя бразильцами

Бразильцы Артур и Родригао могут покинуть «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бразильские футболисты Артур и Родригао в скором времени могут покинуть петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что сине-бело-голубые рассматривают вариант продажи или аренды нападающего Артура из-за перебора футболистов на его позиции, а также потому, что он не впечатляет своей игрой в этом сезоне.

Также с большой долей вероятности до следующего лета команду покинет защитник Родригао. Подробности не сообщаются.

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью — 1:1. В первом тайме команды не забили, а на 51-й минуте счет открыл «Зенит», автором гола стал Андрей Мостовой, ассистентом которого выступил Клаудиньо. «Локомотив» сравнял счет на 68-й минуте, отличился Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 2 ноября сыграет домашний матч против махачкалинского «Динамо», встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

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