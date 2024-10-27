В «Спартаке» восхитились иностранцем, которого хотят продать

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович похвалил иностранного футболиста команды Тео Бонгонда, который забил один из мячей в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» (2:0). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я очень доволен Бонгонда. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнерами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить. Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провел свой лучший матч за период моей работы со «Спартаком», — заявил специалист.

23 октября появилась информация, что клуб хочет продать Бонгонда из-за неоправданных ожиданий. Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за €7 млн. На счету форварда восемь голов и четыре результативные передачи в 49 матчах за московский клуб.

После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Нижегородская команда 3 ноября также в выездном матче сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее «Шанхай» Слуцкого упустил первую строчку за тур до конца чемпионата Китая.