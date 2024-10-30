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«Все слухи»: брат теннисистки Калинской о ее браке с Синнером

Футболист Калинский назвал слухами информацию о свадьбе Калинской и Синнера

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Global Look Press

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, признался, что стал следить за матчами возлюбленного своей сестры — представителя Италии Янника Синнера. Его слова приводит Sport24.

«Как прошло знакомство с Синнером? Несколько раз перекинулись парой сообщений, не больше. Информация о свадьбе Анны и Янника? Все слухи. Не скажу, что пристально следил за теннисом, но сейчас некоторые матчи смотрю, болею за Янника», — рассказал он.

В начале октября в ряде итальянских СМИ появилась информация, что Синнер сделал предложение Калинской. Однако оба спортсмена эту информацию опровергли.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.

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