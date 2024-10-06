Синнер высказался про слухи о помолвке с Калинской

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал ложной информацию о том, что он сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской. Его слова приводит Sportskeeda.

«Для меня это тоже было новостью, если честно. Ничего не произошло. Я прочитал подробности о том, что это произошло после US Open, но это ложь», — заявил Синнер.

Ранее эту информацию опровергла и теннисистка.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

В финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фрица в трех партиях со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Итальянец шесть раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, а Фриц — сделал десять эйсов и четыре раза ошибся на подаче.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее Даниил Медведев объяснил конфликт с судьей во время матча турнира в Шанхае.