«Прыгает четверные»: Трусова еще не приняла решение по карьере

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова еще не приняла решение по поводу своей карьеры. Его слова приводит ТАСС.

«На тренировках она прыгает и четверные прыжки. Она уже взрослый спортсмен, она сама примет решение, когда ей возвращаться, нужно ли возвращаться, я приму ее любое решение позитивно», — заявил он.

26 октября в СМИ появилась информация, что Трусова пропустит сезон-2024/25.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

15 сентября она представила произвольную программу. Фигуристка зашла на четверной лутц, докрутила его, но упала. Также Трусова выполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее чемпион России заявил о сложном восстановлении после тяжелой болезни.