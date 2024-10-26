Трусова пропустит сезон-2024/2025

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) пропустит сезон-2024/2025. Она не планирует участвовать в этапах Гран-при России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По их данным, 20-летняя фигуристка продолжит тренировки в академии »Ангелы Плющенко», но не будет готовиться к этапам Гран-при. Ее участие в других соревнованиях сезона, кроме шоу-турниров, также представляется маловероятным.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Евгений Плющенко ответил на вопрос, продолжит ли Трусова карьеру.