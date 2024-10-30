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Стали известны планы тренера «Манчестер Юнайтед» после назначения нового наставника

Ван Нистелрой не планирует оставаться в «МЮ» после назначения тренера Аморима

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IMAGO/Global Look Press

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой не планирует оставаться в клубе после назначения нового наставника. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что нидерландец никогда не рассматривал себя преемником бывшего главного тренера Эрика тен Хага и не останется в клубе.

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил тен Хага. Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

29 октября «Спортинг» объявил о переходе португальского тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» под руководством Тен Хага набрал за девять туров 11 очков и расположился на 14-й позиции в таблице.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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