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«Спортинг» объявил о переходе тренера Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Спортинга» Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед»

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Тренер португальского клуба «Спортинг» Рубен Аморим возглавил английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт команды из Португалии.

Источник утверждает, что «Спортинг» проинформировал англичан о том, что придется выплатить €10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. «Манчестер Юнайтед» согласился на эти условия.

Ранее 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. До этого он возглавлял «Брагу».

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Его место временно занял экс-футболист клуба нидерландец Рууд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

В следующем матче манкунианцы сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 3 ноября.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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