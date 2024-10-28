Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

The Athletic: «Манчестер Юнайтед» уволил тен Хага с поста тренера команды

close
Global Look Press

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, передает The Athletic.

Тен Хагу сообщили об увольнении 28 октября. 27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 3 ноября.

Ранее «Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в необычной просьбе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами