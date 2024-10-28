«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды, передает The Athletic.

Тен Хагу сообщили об увольнении 28 октября. 27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 3 ноября.

Ранее «Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в необычной просьбе.