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Президент Ла Лиги раскритиковал «Реал» после церемонии «Золотого мяча»

Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал «Реал» после церемонии «Золотого мяча»

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Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался в адрес мадридского «Реала», представители которого бойкотировали церемонию вручения «Золотого мяча». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на L'Equipe.

«Главные ценности этого клуба – быть джентльменом и пожимать руки, даже когда проигрываешь. Я думаю, что «Реал» давно утратил этот менталитет. Им следовало бы поехать на церемонию и не подвергать сомнению прозрачную систему France Football», — заявил Тебас.

28 октября полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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