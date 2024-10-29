Роналду позвал новую звезду футбола к себе в клуб

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что хочет видеть в команде полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на TuttoJuve.

Источник утверждает, что звездный португалец уже пригласил француза в саудовскую команду. Роналду и Погба вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/22.

7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации за допинг футболиста туринского «Ювентуса» Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев.

Отсчет отстранения ведется с 11 сентября 2023 года. Футболист сможет играть с марта 2025 года.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее 70-летняя легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.