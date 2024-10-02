Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

70-летняя легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

USADA дисквалифицировало 70-летнюю легкоатлетку Тернер на четыре года за допинг

close
РИА Новости

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило 70-летнюю легкоатлетку на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщила пресс-служба USADA в соцсетях.

Тернер сдала положительный тест на допинг во время чемпионата США по легкой атлетике среди ветеранов в июле 2024 года. Дисквалификация отсчитывается с 9 августа 2024 года.

Тернер является рекордсменкой мира в беге на 50, 60 и 100 м среди спортсменов в возрасте от 65 до 69 лет.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года.

В мае 2024 года руководство WADA было проинформировано о сбое в работе базы данных. Это привело к повреждению, отсутствию или некорректности данных, касающихся как минимум двух тысяч дел, что повлекло затруднение отслеживания более 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил.

Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга. В WADA заявили, что данные о спортсменах были доступны в любое время.

Ранее в Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами