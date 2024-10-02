70-летняя легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило 70-летнюю легкоатлетку на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщила пресс-служба USADA в соцсетях.

Тернер сдала положительный тест на допинг во время чемпионата США по легкой атлетике среди ветеранов в июле 2024 года. Дисквалификация отсчитывается с 9 августа 2024 года.

Тернер является рекордсменкой мира в беге на 50, 60 и 100 м среди спортсменов в возрасте от 65 до 69 лет.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года.

В мае 2024 года руководство WADA было проинформировано о сбое в работе базы данных. Это привело к повреждению, отсутствию или некорректности данных, касающихся как минимум двух тысяч дел, что повлекло затруднение отслеживания более 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил.

Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга. В WADA заявили, что данные о спортсменах были доступны в любое время.

Ранее в Индии 219 тяжелоатлетов покинули соревнования из-за приезда допинг-офицеров.