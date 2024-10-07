CAS сократил срок дисквалификации Погба

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации за допинг футболиста туринского «Ювентуса» Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев, передает «Советский спорт».

Отсчет отстранения ведется с 11 сентября 2023 года. Футболист сможет играть с марта 2025 года.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее 70-летняя легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.