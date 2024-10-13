Российская теннисистка выиграла парный турнир в Ухане

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, выступая в паре с Анной Данилиной из Казахстана, одержала победу на турнире в Ухане (Китай) в парном разряде.

В финале они одолели американскую пару Джессика Пегула/Айша Мухаммад в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Хромачева и Данилина сделали два эйса, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи. Американки ни разу не подали навылет, допустили две двойных ошибки и не реализовали ни одного брейк-поинта из четырех.

Эта победа стала третьей для Хромачевой и Данилиной на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Шнайдер и Андреева в финале уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Ранее Эрика Андреева проиграла украинке в финале квалификации турнира в Ухане.